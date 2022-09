Velejadores portugueses sagram-se campeões do mundo de SB20

O barco "AP Hotels & Resort", com o português José Paulo Ramada ao leme e Gonçalo Lopes, Artem Basalkin e Carlota Gala na tripulação, sagrou-se, esta sexta-feira, campeão do mundo da classe SB20, na competição que decorreu desde segunda-feira, na Irlanda.

Ao largo de Dun Laoghaire, o a equipa do Clube Naval de Cascais esteve sempre na luta pelas posições cimeiras, tendo terminado no "top-3" em sete das 12 regatas disputadas. Concluiu o campeonato com 33 pontos.

Em segundo lugar, terminaram os ingleses "Xcellente", com 44 pontos, seguidos pela equipa de Singapura, que fechou com 49 pontos.

A outra equipa portuguesa, o "Solyd Sailing Team/SailCascais" de Vasco Serpa, com Diogo Machado Pinto e Nathan Van Steenberge, terminou na quinta posição, com 64 pontos.

A portuguesa Rita Leal Faria, integrada numa equipa irlandesa, ficou no 37.º lugar, com 324 pontos.