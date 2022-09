Mads Pedersen soma terceira vitória na Volta a Espanha

O dinamarquês Mads Pederson festejou pela terceira vez nesta Volta a Espanha, esta sexta-feira, ao vencer a 19.ª etapa ao "sprint".

O ciclista da Trek-Segafredo/USA bateu, na chegada a Talavera de la Reina, o britânico Fred Wright (Bahrain Victorious) e o belga Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), que completaram o pódio. Foi a terceira vitória em etapas de Pedersen na atual edição da Vuelta.

Nelson Oliveira (Movistar) e João Almeida (UAE Team Emirates) chegaram entre o pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, tal como camisola vermelha, o belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).

Evenepoel mantém vantagem sobre os espanhóis Enric Mas (Movistar), a 2m07s, e Juan Ayuso (UAE), a 5m14s, segundo e terceiro classificados da geral individual, respetivamente. João Almeida encontra-se na sexta posição, a dois minutos do último lugar do pódio e a 7m14s do líder.

No sábado, disputa-se a 20.ª etapa, de 181 quilómetros, que arranca em Moralzarzal, e afigura-se decisiva para as contas finais da classificação geral, com dois prémios de montanha de segunda categoria e três de primeira. A última uma subida de mais de dez km e com inclinação de 6,8%, mesmo antes da chegada em plano ao Puerto de Navacerrada.