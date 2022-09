Pichardo e Cá com duas medalhas na Liga Diamante

A seleção portuguesa conseguiu duas medalhas na final da Liga Diamante de atletismo, disputada em Zurique, na Suíça.

No triplo salto masculino, Pedro Pablo Pichardo terminou com a medalha de prata.

O melhor salto de Pichardo foi de 17,63, atrás do cubano Andy Hernández Díaz (17,70). Em terceiro ficou outro cubano, Alejandro Díaz Fortun, com 17,60.

Já Liliana Cá ficou com o bronze no lançamento do disco feminino. A melhor marca foi de 63,34 metros.

A norte-americana Valarie Allman ficou com o ouro (67,77) e a croata Sandra Perkovic com a prata (67,31).

Antes, esta quarta-feira, Auriol Dongmo ganhou o bronze no lançamento do peso feminino.

Por sua vez, Patrícia Mamona foi sexta na final do triplo salto.