Cinco "sets" em cinco horas. Alcaraz derrota Sinner e está nas meias-finais do US Open

O espanhol Carlos Alcaraz está nas meias-finais do US Open, a primeira presença em fase tão adiantada de um Major na carreira, após derrotar o italiano Jannik Sinner numa maratona de cinco sets, em cinco horas.

Foi em cinco horas e 15 minutos que Alcaraz, de 19 anos, número quatro do "ranking" mundial, venceu o primeiro parcial a Sinner, de 21, 13.º ATP, permitiu a reviravolta, forçou o set decisivo após salvar um "match point" e, em nova montanha russa de ases e quebras de serviço (11 do espanhol, em 26 tentativas, e sete do espanhol, em 16, no total do encontro), concluiu o encontro que mais tarde terminou na história do US Open.

O público só começou a sair de Flushing Meadows às 2h50 locais.

O maior exemplo do quão entusiasmante o jogo foi é o "tweet" da tenista norte-americana Coco Gauff, que revelou que tinha de ir para o aeroporto às seis da manhã, mas recusava-se "a dormir e perder" o jogo.