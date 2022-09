Pedro Sousa, 565.º do "ranking" mundial, foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos de final do challenger de Tulln, na Áustria, ao perder com o sueco Elias Ymer, 133.º.

Pedro Sousa caiu face ao quarto cabeça de série da prova de terra batida em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou uma hora e 13 minutos.

Nos quartos de final, Ymer vai defrontar o eslovaco Lucas Klein, 300.º ATP.