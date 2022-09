João Sousa eliminado nos quartos de final de pares do US Open

Termina a participação de João Sousa no US Open. O tenista português foi eliminado, esta terça-feira, nos quartos de final do torneio de pares.

A tarefa era hercúlea para João Sousa, número 296 do "ranking" ATP de pares, e o seu parceiro em Flushing Meadows, o brasileiro Marcelo Demoliner, número 173. A dupla luso-brasileira tinha pela frente os segundos cabeças de série do torneio, o britânico Neal Skupski, número três mundial, e o neerlandês Wesley Koolhof, número quatro.

O favoritismo confirmou-se e Skupski e Koolhof venceram em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1, ao cabo de uma hora e três minutos.

João Sousa despede-se com a melhor participação no último torneio do Grand Slam do ano, tendo igualado as prestações de 2015 e 2019. Também nesses anos chegou aos quartos de final em Nova Iorque.

Koolhof, que foi finalista vencido do US Open em 2020, e Skupski avançam para as meias-finais. Vão defrontar os vencedores do duelo entre a dupla croata Mate Pavic/Nikola Mektic e a formada por Marcelo Arevalo, de El Salvador, e Jean-Julien Roger, dos Países Baixos.