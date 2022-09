Diogo Ribeiro aponta a medalha nos Jogos Olímpicos

O nadador português Diogo Ribeiro já pensa numa medalha nos Jogos Olímpicos. O jovem atleta de apenas 17 anos voltou a Lisboa depois de ter vencido três medalhas de ouro nos Mundiais de natação de juniores, no Peru.

À chegada, Diogo Ribeiro, que venceu as provas de 100 metros mariposa, 50 metros livres e 50 metros mariposa, aponta ao próximo passo.

"Estava à espera de conquistar quatro medalhas, com os 100m livres, mas se calhar não as três de ouro. Serve de grande motivação para o futuro, que espero que continue a ser brilhante, com uma medalha nos Jogos Olímpicos", disse.

O jovem nadador recorda ainda as dificuldades que sofreu com um acidente de mota: "Há um ano estava numa cama sem me mexer e agora estou melhor que nunca. Vamos ver se consigo manter a minha mente focada".

Diogo Ribeiro revelou ainda que vai assistir ao jogo do Benfica no Estádio da Luz, a convite do presidente Rui Costa, antes de partir para férias.