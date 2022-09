João Sousa chega aos quartos de final do US Open em pares

João Sousa está nos quartos de final do torneio de pares do US Open.

O tenista português, atual número 296 do "ranking" mundial da categoria, e o seu parceiro, o brasileiro Marcelo Demoliner (173), derrotaram, esta segunda-feira, a dupla formada pelos italianos Andrea Vavassori (63) e Lorenzo Sonego (81) em somente dois sets, por 7-6 (7-4) e 6-4.

Desta forma, Demoliner e Sousa, o único português ainda em prova em Flushing Meadows, garantiram presença nos "quartos". O vimaranense, de 33 anos, iguala as suas melhores prestações: também chegou à terceira ronda do Major nova-iorquino, em pares, em 2015 e 2019.

Na luta por um lugar nas meias-finais, Sousa e Demoliner terão pela frente os segundos cabeças de série do torneio. Só uma dupla é ainda mais favorita à vitória final do que o par formado pelo britânico Neal Skupski, número três mundial, e o neerlandês Wesley Koolhof, quarto.