Stephens "aqueceu" Swiatek para a 3.ª ronda do US Open

Iga Swiatek exibiu-se durante pouco mais de uma hora no Arthur Ashe Stadium, frente a Sloane Stephens. Foi uma passagem tranquila da número um do mundo pelo court central de Flushing Meadows, com uma vitória, em dois sets, por 6-3 e 6-2, sobre a norte-americana, número 51 do "ranking" e vencedora do US Open em 2017.

Na 2.ª ronda, Swiatek vai jogar contra outra norte-americana, Lauren Davis, 105 da classificação WTA. Na ronda anterior, Davis afastou a russa Ekaterina Alexandrova, em três sets.

O dia ficou marcado pelo eliminação da espanhola Paulo Badosa, número quatro do "ranking". Badosa perdeu com a croata Petra Martic, em três sets, por 7-6, 1-6 e 2-6.

Os outros nomes sonantes em competição passaram à 3.ª ronda. Além de Swiatek, Muguruza, Pegula, Kvitova, Collins, Azarenka, Bencic e Pliskova conseguiram o apuramento.