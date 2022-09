Nadal bate Fognini e está na 3.ª ronda do US Open

O tenista espanhol Rafael Nadal garantiu o acesso à terceira ronda do US Open, quarto e último "major" da temporada, ao vencer o italiano Fabio Fognini.

Nadal, de 36 anos, número três do "ranking" mundial, bateu Fognini, de 35 anos, (60.º do mundo) pelos parciais 2-6, 6-4, 6-2 e 6-1, num encontro que não chegou a durar três horas.

Na 3.ª ronda, Nadal vai defrontar o francês Richard Gasquet, que já foi "top-10" mundial, mas neste momento ocupa a posição 91. Gasquet afastou o sérvio Miomir Kecamanovic

O dia em Flushing Meadows terminou com a vitória de Nadal e também de Carlos Alcaraz. O número quatro do "ranking" segue a bom ritmo no torneio e foi sem grandes dificuldades que ultrapassou o argentino Federico Coria (78), por 6-2, 6-1 e 7-5.

Num dia sem grandes surpresas, em que João Sousa perdeu com Cameron Norrie. Jannik Sinner, Coric, Tiafoe, Cilic, Rublev, Schwartzman, Shapovalov, Evans e Musetti seguem para a 3.ª ronda.

Dos cabeças de série que estiverem em "court" só caíram Kecmanovic, Dimitrov e Hurcacz.