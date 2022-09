Serena Williams segue em frente no último "major" da carreira

A tenista norte-americana Serena Williams qualificou-se na quarta-feira para a terceira ronda do US Open, que poderá ser o último torneio da carreira, ao derrotar a número dois mundial, a estoniana Anett Kontaveit.

Williams venceu pelos parciais 7-6 (7-4), 2-6 e 6-2 na segunda ronda daquele que é o quarto e último major da temporada.

A tenista de 40 anos anunciou, num artigo na "Vogue", que está perto de se retirar e que o torneio americano seria o seu último grande evento da carreira.



Serena Williams venceu o US Open por seis vezes na carreira [1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014] e dominou ténis mundial no início do século XXI, mas tem novos projetos para abraçar e pretende focar-se "em ser mãe".

Em 2017, Williams foi mãe de Olympia e suspendeu a sua carreira. Voltou em meados de 2018 e, apesar de não ter voltado a vencer um "Grand Slam", esteve em finais de "majors" e voltou ao "top-10" do "ranking". Sucessivas lesões, no entanto, afastaram-no dos "courts" e Serena esteve praticamente um ano sem jogar até voltar ao ativo em junho de 2022.

Na próxima ronda, a norte-americana que conta com 23 títulos em torneios de Grand Slam, e que ocupa atualmente o 605.º lugar no ranking WTA, vai defrontar a australiana Ajla Tomljanovic, 46.ª na hierarquia mundial.