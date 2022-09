Nuno Borges perde e está fora do US Open

O tenista português Nuno Borges foi afastado esta quarta-feira do US Open, quarto e último major da temporada, pelo chinês Yibing Wu, 174.º do ranking mundial.

O português, número 104 do ranking ATP, esteve por duas vezes em vantagem, mas acabou por perder pelos parciais 7-6 (7-3), 6-7 (4-7), 6-4, 4-6 e 4-6, num encontro que demorou quase quatro horas.

Nuno Borges tinha-se apurado na segunda-feira para a segunda ronda ao vencer o norte-americano Ben Shelton também após um duelo que durou mais de quatro horas, garantindo então o seu primeiro triunfo no quadro principal de um torneio do Grand Slam.

O português vai ainda competir em pares com Francisco Cabral. Defronta, às 19h00, a dupla composta por Nicolas Barrientos e Miguel-Angel Reyes.