US Open. Campeã em título afastada na primeira ronda, Osaka também

A tenista francesa Alize Cornet, 40.ª do ranking mundial, eliminou a britânica Emma Raducanu, a campeã em título, na primeira ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada.

Cornet, que venceu com um duplo 6-3, derrubou Raducanu, que no ano passado tinha sido a grande surpresa do torneio ao conquistar o título de campeã com apenas 18 anos e sendo a 150.ª do ranking WTA.

Semifinalista na semana passada em Cleveland, Cornet celebrou a sexta vitória da sua carreira contra uma rival que faz parte do top 20 mundial. Na segunda ronda, Raducanu vai enfrentar a checa Katerina Siniakova.

Naomi Osaka, antiga número um do mundo, também caiu na primeira ronda frente à americana Danielle Rose Collins, em dois "sets", por 7-6 (7-5) e 6-3, numa partida que durou 1h36m.

A japonesa decidiu tirar uma pausa na modalidade no final de 2021 por motivos de saúde mental, depois de ter conquistado o US Open duas vezes e o Australia Open também em duas ocasiões. Osaka regressou esta temporada, mas não foi feliz em nenhum dos grandes torneios.