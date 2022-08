Nadal entra a vencer no US Open

Rafael Nadal, número 3 do mundo, está na segunda ronda do US Open, ao vencer o japonês Rinky Hijikata, mas sem se livrar de um susto a abrir a partida.

O espanhol perdeu o primeiro "set" frente ao 198.º do "ranking", por 6-4, mas respondeu nos três seguintes, por 6-2 e duplo 6-2, num jogo de 3h12m.

Nadal já não jogava o US Open, o último Grande Slam da temporada, desde 2019, ano em que venceu o troféu. O espanhol recuperou de uma lesão no abdominal que sofreu em Wimbledon e que o afastou das meias-finais.

Foi um dia sem grandes surpresas no torneio norte-americano, com destaque para as passagens de Carlos Alcaraz e Jannick Sinner.

João Sousa também se qualificou e juntou-se a Nuno Borges na segunda ronda do torneio.