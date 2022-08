João Sousa também chega à segunda ronda do US Open em pares

João Sousa garantiu, esta quarta-feira, presença na segunda ronda do torneio de pares do US Open, que junta ao apuramento em singulares.

O par formado pelo tenista português, número 296 do "ranking" ATP de pares, e o brasileiro Marcelo Demoliner (173) surpreendeu uma das duplas favoritas à vitória final, na primeira ronda do Major de Nova Iorque.

Sousa e Moliner ainda perderam o primeiro set, mas depois conseguiram dar a volta e derrotar o espanhol Marcel Granollers, número 11 do mundo em pares, e o argentino Horacio Zeballos, número nove, quintos cabeças de série em Flushing Meadows, por 3-6, 7-6 (7-3) e 7-6 (10-4).

É a quarta vez na carreira que João Sousa passa da primeira ronda do Open dos EUA, em pares. Chegou duas vezes aos quartos de final, em 2015 e 2019, e ficou pela segunda ronda em duas ocasiões, em 2014 e 2018.

Na segunda ronda, João Sousa e Marcelo Demoliner terão pela frente a dupla vencedora do duelo entre os espanhóis Feliciano López e Jaume Munar e os franceses Arthur Rinderknech e Benjamin Bonzi.