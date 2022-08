Groves vence etapa 11 da Vuelta. João Almeida sobe a sexto

João Almeida (UAE Emirates) subiu ao 6.º lugar na classificação geral da Volta a Espanha, esta quarta-feira, depois da 11.ª etapa, que foi ganha pelo australiano Kaden Groves, da BixeExchange-Jayco.

O ciclista português chegou ao Cabo da Gata em 66.º, juntamente com o resto do pelotão, com o mesmo tempo do vencedor da tirada, 5h03m14s.

Groves ganhou no "sprint" ao neerlandês Danny van Poppel (BoraHansgrohe) e ao belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Almeida subiu um lugar na geral devido à desistência do britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco), que ocupava o quinto posto. O espanhol Juan Ayuso, companheiro de equipa do português, entrou no "top-5".

A diferença entre os dois ciclistas da UAE continua a ser de 1m58s. Almeida continua a 6m45 do camisola vermelha, o belga Remco Evenepoel.