Tsitsipas é a primeira grande "baixa" no Open dos Estados Unidos

A queda de Stefanos Tsitsipas logo na 1.ª ronda do Open dos Estados Unidos foi a grande surpresa do primeiro dia de competição em Flushing Meadows.

O tenista grego, número cinco do mundo, perdeu com o "qualifier" Daniel Galan. O colombiano, de 26 anos, teve um jogo muito sólido e aproveitou o excessivo número de erros do adversário (57 erros não forçados) para seguir em frente.

Galan, número 94 da classificação ATP, venceu os dois primeiros sets de rompante, por 6-0 e 6-1. Tsitsipas respondeu com 3-6, mas tudo ficou resolvido no quarto set. O grego chegou a ter vantagem de um "break", mas Galan recuperou e depois de desperdiçar vários pontos de encontro, acabou por fechar a partida, após quase três horas em "court", com um parcial final de 7-5.

Na 2.ª ronda, Daniel Galan vai jogar com o australiano Jordan Thompson (102), que na ronda inaugural eliminou o italiano Lorenzo Sonego.

No primeiro dia de US Open esteve também em ação o número um do mundo, Daniil Medeved. Aqui sem surpresas. O russo, que joga sob bandeira neutra devido à guerra na Ucrânia, bateu o norte-americano Stefan Kozlov (111), por 6-2, 6-4 e 6-0.