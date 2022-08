Serena Williams arranca último US Open da carreira com vitória

A norte-americana Serena Williams arrancou o seu último Grand Slam da carreira, o US Open, com uma vitória em dois "sets" frente à montenegrina Danka Kovinic, ambos por 6-3.

A tenista de 40 anos anunciou, num artigo na "Vogue", que está perto de se retirar e que o torneio americano seria o seu último grande evnto da carreira.

Serena Williams, que venceu o US Open por seis vezes na carreira [1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014], foi muito acarinhada pelo público em Nova Iorque, e jogou com equipamento personalizado, com brilhantes, à altura da ocasião.

A tenista que dominou ténis mundial no início do século XXI tem novos projetos para abraçar e pretende focar-se "em ser mãe".

Em 2017, Williams foi mãe de Olympia e suspendeu a sua carreira. Voltou em meados de 2018 e, apesar de não ter voltado a vencer um "Grand Slam", esteve em finais de "majors" e voltou ao "top-10" do "ranking". Sucessivas lesões, no entanto, afastaram-no dos "courts" e Serena esteve praticamente um ano sem jogar até voltar ao ativo em junho de 2022.

Participou no torneio de Wimbledon, mas perdeu na 1.ª ronda. No US Open, vai defrontar a número dois do mundo na próxima ronda, Anett Kontaveit.