João Sousa junta-se a Nuno Borges na segunda ronda do US Open

João Sousa qualificou-se, esta terça-feira, para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos, em que se junta ao compatriota Nuno Borges.

O melhor tenista português de sempre, número 59 do "ranking" ATP, começou a perder, mas conseguiu dar a volta e derrotar o norte-americano Mackenzie McDonald, número 77 do mundo, em quatro sets.

João Sousa venceu por 1-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-4) e 63, em 3h29.

É a quarta vez na carreira que João Sousa passa da primeira ronda do US Open. Chegou aos quartos de final em duas ocasiões, em 2015 e 2019, e ficou pela segunda ronda noutras duas, em 2014 e 2018.

O vimaranense junta-se, na segunda ronda, a outro português, Nuno Borges, 104.º mundial, que na segunda-feira venceu o primeiro jogo da carreira no quadro principal de singulares de um torneio do Grand Slam.

João Sousa não terá tarefa fácil no próximo jogo. Disputará um lugar na terceira ronda com o britânico Cameron Norrie, número 9 do mundo.