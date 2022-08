João Almeida engana-se no caminho, mas continua em sétimo na Vuelta

O contrarrelógio individual (CRI) da Volta a Espanha foi complicado para João Almeida, que se enganou no caminho já bem perto da meta, esta terça-feira. Ainda assim, o ciclista português continua no sétimo lugar da classificação geral, liderada por Remco Evenepoel (Quick-Step).

Foi mesmo na última curva do percurso de 30,9 quilómetros enter Elche e Alicante, da décima jornada da Vuelta, que João Almeida virou para a rua errada. O chefe de fila da UAE Emirates ainda tardou uns segundos a perceber que se enganara no percurso e, no total, demorou aproximadamente 15 segundos a regressar à via certa.

É a segunda vez em cerca de duas semanas que um ciclista português se engana no caminho de uma prova. No dia 18 de agosto, Rui Costa perdeu a oportunidade de vencer uma etapa da Volta a Limousin depois de ter tomado a saída errada numa rotunda, quando seguia fugido e a liderar.

No final, Almeida terminou o CRI na 15.ª posição, a 2m13s do vencedor, o belga Evenepoel. Ficou logo atrás do compatriota Nelson Oliveira, da Movistar, que completou a etapa em mais 1m59s que o primeiro.