Nuno Borges avança para a segunda ronda do US Open

Nuno Borges garantiu, esta segunda-feira, a qualificação para a segunda ronda do US Open, na primeira participação da carreira.

Grande resultado do número dois do ténis português, 104.º classificado do "ranking" ATP, na estreia no piso rápido de Flushing Meadows. Borges conseguiu derrotar o norte-americano Ben Shelton, 165.º da hierarquia mundial, so cabo de quatro horas e dois minutos de jogo.

O português venceu o primeiro set no "tie break", contudo, perdeu o segundo parcial, para depois vencer o terceiro também no desempate. No quarto set, Nuno Borges chegou a quebrar o serviço de Shelton, no entanto, o tenista da casa deu-lhe a provar do mesmo veneno logo a seguir e, no "tie break", a sorte não sorriu ao maiato.

Por fim, no quinto e derradeiro parcial, Borges quebrou o serviço a Shelton bem cedo, não voltou a ceder e fechou o encontro com um 6-3.