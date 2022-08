João Sousa mantém lugar no "top-60" do "ranking" mundial

Semana com poucas alterações relevantes no "ranking" mundial de ténis masculino, com João Sousa a manter o lugar 59. O melhor tenista português segura a posição, na semana em que vai disputar o Open dos Estados Unidos. Na 1.ª ronda vai jogar com o norte-americano Mackenzie McDonald.

Nuno Borges também tem encontro marcado com um norte-americano, Ben Shelton, na sua estreia em Flushing Meadows. O número dois nacional subiu uma posição, esta semana, para o lugar 104 do "ranking".

Gastão Elias caiu um lugar e fecha o "top-200". Nota para a subida de João Domingues, que na semana passada chegou às meias finais de um challenger na República Checa. Domingues escala 23 posições para o lugar 276.

Na frente não há qualquer alteração. Daniil Medvedev é o número um do mundo, com Alex Zverev, sem competir devido a lesão, no segundo posto e Rafa Nadal em terceiro. Novak Djokovic, sexto da tabela, não vai participar no US Open, por não cumprir com as regras sanitárias vigentes nos Estados Unidos, no que diz respeito à Covid-19.