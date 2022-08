Frederico Silva em frente, João Domingues eliminado em Toulouse

Os tenistas portugueses Frederico Silva e João Domingues tiveram sortes diferentes na primeira ronda do Challenger de Toulouse, esta segunda-feira.

Silva, número 254 do "ranking" ATP, começou a perder, mas conseguiu operar a reviravolta diante do italiano Lorenzo Giustino, 256.º da hierarquia mundial. O português triunfou em três sets, por 6-7, 6-3 e 6-4.

Domingues, número 276 do mundo, perdeu diante do sueco Elias Ymer (133.º), segundo cabeça de série do torneio, em dois sets, por 6-4 e 6-1.

Na segunda ronda, Frederico Silva terá pela frente o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Taberner, número 116 mundial e favorito à vitória em Toulouse, e o "wildcard" francês Mathys Erhard, 399.º ATP.