Francisco Cabral iguala melhor classificação de sempre

Francisco Cabral subiu ao lugar 47 do "ranking" mundial, esta semana, e igualou a sua melhor classificação de sempre. O tenista português competiu no Open de Winston-Salem, nos Estados Unidos, onde foi eliminado na 2.ª ronda.

A participação nesse torneio permitiu-lhe preparar o US Open, onde vai competir ao lado de Nuno Borges. O maiato, por sua vez, mantém o lugar 82 na classificação de pares. O terceiro melhor português é Gonçalo Oliveira, na posição 169, enquanto João Sousa, que também vai jogar no torneio de pares do Open dos Estados Unidos, está no lugar 296.

O melhor tenista mundial, em duplas, continua a ser o britânico Joe Salisbury, com o norte-americano Rajeev Ram na segunda posição e outro britânico, Neal Skupski, no terceiro posto.