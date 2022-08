Dupla Borges/Cabral estreia-se no US Open

Francisco Cabral e Nuno Borges estarão de novo juntos em "court" no Open dos Estados Unidos. A dupla portuguesa, que este ano já venceu o Estoril Open, terá pela frente, na 1.ª ronda, o par formado pelo colombiano Nicolas Barrientos (66) e o mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela (72).

Cabral, que este semana subiu ao lugar 47 do "ranking", igualando a sua melhor classificação de sempre, preparou a participação no US Open no torneio de Winston-Salem, onde, com Skugar, foi afastado na 2.ª ronda. Nuno Borges, 82 na variante de pares, irá competir também em singulares, tal como João Sousa.

Sousa (296) também está inscrito no torneio de pares, com Marcelo Demoliner (173). A dupla luso-brasileira tem uma missão muito difícil, na 1.ª ronda, frente ao espanhol Marcel Granollers (11) e o argentino Horacio Zeballos (9), quintos cabeças de série em Flushing Meadows.

O Open dos Estados Unidos arranca esta segunda-feira, já com Nuno Borges (82) em ação. O maiato disputa a 1.ª ronda do torneio de singulares, frente ao norte-americano Ben Shelton (165)