Nuno Borges ganha e segue para quadro principal no US Open

O português Nuno Borges venceu o italiano Maestreli por 3-6, 7-6 e 7-6, na última jornada do qualifying e tem lugar marcado no quadro principal do US Open em ténis.

Nuno Borges, número 105 do mundo, derrotou o número 202 do ranking mundial.



No tie break decisivo, esteve a perder 6-2, mas acabou por levar a melhor.

A partida teve 2h50 de jogo, mas durou muito mais devido à chuva. O jogo esteve várias horas parado e foi interrompido duas vezes.

O tenista luso ainda não tem adversário para a primeira ronda do principal torneio de ténis dos Estados Unidos, o último "Grand Slam" da temporada.

Veja o ponto decisivo: