Nuno Borges a uma vitória do quadro principal do US Open

Nuno Borges está na 3.ª e última ronda do "qualifying" do Open dos Estados Unidos. O tenista português bateu o norte-americano Govind Nanda, 372 do "ranking" mundial, por duplo 6-4.

Borges, sétimo cabeça de série do torneio de qualificação e 105 do "ranking" ATP, está a uma vitória do quadro principal do Grand Slam norte-americano. Pela frente, na última ronda, terá o italiano, de 19 anos, Francesco Maestrelli.

Maestrelli, 202 da classificação ATP, eliminou o alemão Daniel Masur (191), na ronda antrerior, por 6-3 e 6-4.

Nuno Borges é o único tenista português que se pode juntar a João Sousa no quadro principal do US Open, depois de Pedro Sousa ter ficado pelo caminho na 2.ª ronda da qualificação. Pedro Sousa ainda esteve na frente do marcador frente ao britânico Paul Jubb, mas depois de vencer o primeiro set por 6-4, perdeu os dois seguintes por 1-6 e 5-7.