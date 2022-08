Pedro Sousa em frente, Gastão Elias fora do "qualifying" do US Open

Pedro Sousa está na segunda ronda do "qualifying" do US Open, com a melhor vitória da carreira em piso rápido. Já Gastão Elias foi eliminado.

Sousa, número 555 ATP (joga com "ranking" protegido) e que pouco competiu durante o último ano, devido a uma grave lesão, derrotou o suíço Henri Laaksonen, número 98 do mundo, numa hora e 16 minutos, pelos parciais de 7-5 e 6-2. Foi a primeira vitória do português sobre um tenista do "top-100" em piso rápido (tem outras 14 em terra batida).

Na próxima ronda, a disputar na noite desta quinta para sexta-feira, Pedro Sousa terá pela frente o britânico Paul Jubb, 203.º mundial.

Gastão Elias não teve a mesma felicidade. O atual 199.º classificado do "ranking" ATP perdeu em dois sets, por 7-6(4) e 6-2, com o neerlandês Gijs Brower, número 184 da hierarquia mundial, e está fora do US Open.

Quadro principal terá, pelo menos, dois portugueses

Há mais um português a competir pela presença no quadro principal do último torneio do Grand Slam do ano. Nuno Borges, número 105 mundial, avançou para a segunda ronda, após desistência do norte-americano Alex Rybakov, 295.º, e vai defrontar o também local Govind Nanda, 372.º.

Quem tem entrada garantida no quadro principal é João Sousa, número 59 do "ranking", assim como Francisco Cabral, que vai competir no torneio de pares, fruto do 48.º lugar na hierarquia mundial da vertente.