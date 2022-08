Francisco Cabral foi eliminado no torneio de pares do Open de Winston-Salem, de categoria ATP 250, nos EUA.

O tenista português, número 48 do "ranking" ATP de pares, fazia dupla com o croata Franco Skugor, número 179 do mundo.

Perderam com o britânico Lloyd Glasspool (28) e o finlandês Harri Heliovaara (21) em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Francisco Cabral segue, agora, para Nova Iorque, onde participará no torneio de pares do US Open.