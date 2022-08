Djokovic falha US Open

O sérvio Novak Djokovic confirma que vai falhar o US Open, em ténis.

O tenista sérvio não é vacinado contra a Covid-19 e isso impede a sua entrada nos Estados Unidos.

“Infelizmente não poderei viajar para os Nova Iorque e para o US Open. Boa sorte a todos os jogadores, vou trabalhar para me manter em forma e com espírito positivo e esperar por uma oportunidade para competir de novo”, escreveu Djokovic no Twitter.

Novak Djokovic já ganhou o torneio por três vezes: 2011, 2015 e 2018.

O torneio começa na próxima segunda-feira e acaba a 11 de setembro.