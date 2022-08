Kerber falha US Open. “Não era justo jogar duas contra uma"

A alemã Angelique Kerber anunciou que não vai estar no Open dos Estados Unidos em ténis por estar grávida, mas anunciou-o de forma engraçada.

Kerber, ex-número 1 do mundo e já vencedora do Open dos Estados Unidos, do Open da Austrália e de Wimbledon, não compete desde 1 de julho.

Na rede social Twitter, Angelique Kerber referiu que vai “sentir saudades”, mas reafirma que a ausência é “pela melhor razão”.

O US Open, último "Grand Slam" da temporada, arranca na próxima segunda-feira.