Kevin Durant continua nos Brooklyn Nets

Kevin Durant, extremo dos Brooklyn Nets, renovou contrato com os Brooklyn Nets.

O jogador de basquetebol, de 33 anos, tinha admitido deixar os Nets e mudar de equipa na NBA.

No entanto, os Brooklyn Nets confirmam que o jogador vai fazer a quarta época.

"Estamos focados no basquetebol e com um objetivo coletivo em mente: contruir um franchise duradouro que traga o título para Brooklyn", pode ler-se no comunicado assinado pelo general manager dos Nets.

Durant foi duas vezes campeão da NBA e duas vezes MVP das finais [pelos Golden State Warriors].



Os Phoenix Suns e os Boston Celtics eram as equipas mais faladas, caso se concretizasse a saída.