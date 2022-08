Telma Monteiro operada após lesão no menisco

A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, revelou esta segunda-feira ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica ao joelho, após ter sofrido uma lesão no menisco "há umas semanas".

"Infelizmente, há umas semanas magoei-me no joelho, lesionei o menisco. Hoje fui operada para tratar essa lesão. Felizmente, correu tudo bem e já estou em casa", escreveu a atleta portuguesa, numa publicação na rede social Instagram.

A judoca de 36 anos, cinco vezes medalhada em Mundiais e pentacampeã da Europa, tem tido vários problemas com lesões, seja no joelho seja no ombro, obrigando por várias ocasiões a intervenções cirúrgicas.

Acreditando que se pode "sempre escolher como reagir ao que acontece", quer "focar toda a energia na recuperação" para poder voltar aos treinos e à competição.

"Da minha parte quem me acompanha, já sabe como é que esta história acaba", escreveu.