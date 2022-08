Iga Swiatek mantém liderança do ténis feminino

Iga Swiatek mantém a liderança folgada do "ranking" WTA. A tenista polaca em praticamente o dobro dos pontos da segunda classificada, a estónia Anett Kontaveit. No terceiro posto continuar a grega Maria Sakkari.

Semana com apenas uma mudança no "top-10", com Sabalenka a subir ao sexto lugar, por troca com Simona Halep, que cai para a sétima posição. A francesa Caroline Garcia está em destaque, ao ganhar 18 lugares, com subida ao 17.º posto, depois de vencer o Open de Cincinnati, nos Estados Unidos.

A melhor tenista portuguesa continua a ser Francisca Jorge, no lugar 308 do "ranking".