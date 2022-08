Francisco Cabral avança para a 2.ª ronda em Winston-Salem

Francisco Cabral voltou à competição e com mais uma vitória num torneio de categoria ATP 250. O melhor tenista português na variante de pares na atualidade passou à 2.ª ronda do Open de Winston-Salem, nos Estados Unidos da América.

Cabral e o croata Franko Skugor venceram o argentino Maximo González e Tomislav Brkic, bósnio com quem este ano o tenista português venceu o Open de Gstaad, por 4-6, 7-6 e 10-8. Partida muito equilibrada entre jogadores com experiência no jogo de pares.

Na 2.ª ronda, Cabral e Skugor vão defrontar os vencedores do encontro entre Glasspoo (GBR)/Heliovaara (FIN) e Mansouri (TUN)/Thomson (EUA).

O tenista português, 48 na variante de pares, prepara em Winston-Salem a sua participação no Open dos Estados Unidos. Será o segundo Grand Slam da sua carreira, depois de ter jogado o torneio de Wimbledon.