Voleibol. Portugal derrota Islândia e confirma presença no Europeu

Portugal confirmou que era a equipa mais forte do grupo e selou com nova vitória, agora na Islândia, o primeiro lugar na Pool D de qualificação para o Campeonato da Europa de voleibol de 2023.

Bastava à equipa orientada por João José ganhar, para ficar à frente do Montenegro, mas os lusos regressam com a vitória por números bem esclarecedores do seu domínio, com 3-0 em sets e parciais de 25-12, 25-12 e 25-16, em apenas 66 minutos de jogo.

Portugal esteve muito eficaz ao longo desta campanha, ganhando por duas vezes à Islândia e ao Luxemburgo e uma vez ao Montenegro, por 3-0. A única derrota foi ante os montenegrinos, pela margem mínima, 3-2, e um jogo muito disputado até ao fim.

Os lusos encerram a qualificação com cinco vitórias e uma derrota, tal como Montenegro. Conseguem o primeiro lugar graças aos pontos atingidos, em função dos sets ganhos, fechando com vantagem de 16 para 14.

A seleção encerra o seu programa de 2022 e só volta à ação no próximo ano, já a preparar o Eurovolley'2023.

Este domingo, em Kopavogur, o zona 4 Rafael Santos foi o grande pontuador do jogo com 18 pontos (4 ases, 14 ataques), seguido do oposto Bruno Cunha, que rubricou 16 pontos, e de Filip Cveticanin, que rubricou oito.