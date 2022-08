Tempestade adia finais de Fernando Pimenta e Beatriz Lamas para domingo

Uma tempestade sobre o campo de regatas obrigou ao adiamento para domingo das finais de K1 e C1 5.000 metros de Fernando Pimenta e Beatriz Lamas nos Europeus de canoagem em Munique.

"As provas vão ser disputadas somente no domingo, em hora a confirmar posteriormente", anunciou a organização.

Ricardo Machado, vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem aguarda pela indicação dos novos horários, "pois os mesmos não vão ser fáceis de gerir". "Se for numas paragens de manhã, pode interferir com a final de K2 1.000 do Fernando Pimenta com o João Duarte, mas se for após a última prova, depois das 14h30, pode complicar o plano de voos de algumas seleções, que regressam durante a tarde ao seu país. Não é o caso de Portugal, pois só à noite regressamos ao país", disse o dirigente, à Lusa.

Pimenta e João Duarte disputam a regata das medalhas de K2 1000 às 10h15.

Chuva, ventos fortes e trovoadas levaram à evacuação das bancadas e de todos os atletas da água.