Inês Penetra falha final de C1 200 metros

Inês Penetra não conseguiu o apuramento para a final de C1 200 metros nos Europeus de canoagem, que decorrem em Munique.

A canoísta portuguesa ficou na 6.ª posição, nas meias-finais em que se apuravam as primeiras três. Um mau arranque hipotecou as possibilidades de atleta que terminou a prova a 2.768 segundos da vencedora, a húngaro Kincso Takacs.

A francesa Eugenie Dorange e a moldava Daniel Cociu também seguem para a final de C1 200 metros.

Os Europeus de canoagem decorrem em Munique, na Alemanha, até domingo, 21 de agosto. A competição está inserida nos Europeus multidesportos que reúnem várias modalidades naquela cidade germânica.

Portugal conquistou cinco medalhas até ao momento. Duas de ouro: Pedro Pichardo, no triplo salto, e Iuri Leitão, no ciclismo de pista; uma de prata: Auriol Dongmo, no lançamento do peso; duas de bronze: Fernando Pimenta e Norberto Mourão, na canoagem.