Teresa Portela na final de K1 200 metros

A canoísta olímpica Teresa Portela conquistou um lugar direto na final da prova de K1 200 metros dos Europeus, com o terceiro posto na sua série em Munique, Alemanha.

Na pista oito, Portela terminou em 41,762 segundos, a 988 milésimos de segundo da polaca Marta Walczykiewicz, quarta nos mundiais, e que se superiorizou à húngara Anna Lucz, bronze, por 95 centésimos.

Portela foi sexta classificada há duas semanas nos Mundiais do Canadá. A final disputa-se no sábado, às 13h20. Às 16h35, a canoísta de Esposende disputa ainda a meia-final do K1 500 metros, no qual foi 10.ª nos Mundiais.