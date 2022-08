Norberto Mourão vence quinta medalha para Portugal nos Europeus de Munique

Norberto Mourão foi terceiro classificado na prova de VL2 200 metros, nos Europeus de canoagem adaptada, e conquistou a quinta medalha para Portugal nos Europeus multidesportos, que decorrem em Munique, na Alemanha, até domingo.

Mourão ficou a 1.524 segundos do ouro, conquistado pelo húngaro Tamás Jusház. A prata ficou para o espanhol Higino Rivero.

O canoísta português repete o bronze conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e nos Mundiais do Canadá 2022.

É a quinta medalha de Portugal nos Europeus multidesportos, a segunda de bronze, depois de já esta sexta-feira Fernando Pimenta também ter sido terceiro classificado na final de K1 500 metros. A estas duas junta-se o ouro de Pichardo, no triplo salto, e de Iuri Leitão, no ciclismo de pista, e a prata de Auriol Dongmo, no lançamento do peso.