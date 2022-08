Marcos Freitas eliminado em Munique

Marcos Freitas está fora dos Europeus de ténis de mesa. O atleta português perdeu nos oitavos de final com o alemão Dimitrj Ovtacharov, por 4-3.

Marcos Feitas começou por perder a primeira partida por 11-8; empatou 1-1, também com 11-8. Perdeu o terceiro set (11-7) e voltou a empatar no quarto, com 13-11.

O alemão, a jogar em casa, adiantou-se de novo (11-9), mas o português conseguiu voltar a igualar (12-10). No sétimo jogo, Ovtcharov superiorizou-se de forma clara, com um 11-5 final.

Marcos Freitas não acompanha Tiago Apolónia, que garantiu lugar nos quartos de final. O mesa-tenista português joga no sábado com o sueco Mattias Falck.