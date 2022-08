Fernando Pimenta conquista medalha de bronze nos Europeus de canoagem

Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze em K1 500 metros nos Europeus de canoagem que decorrem em Munique, na Alemanha. O canoísta português foi terceira na final, com o tempo de 1:38.03.

Depois de ter disputado a meia-final de K2 1000m durante a manhã, Pimenta voltou à água para remar por uma medalha e ficou 0.791s do ouro. O alemão Jacob Schopf foi o grande vencedor, à frente do húngaro Adam Varga, que ficou com a prata.

Fernando Pimenta repete o bronze que conquistou nos Mundiais do Canadá, nesta distância. O atleta português estará na luta por mais medalhas em nos Europeus, depois de já ter garantido presença nas finais de K1 1000m, K2 1000m e K1 5000m.

Os Europeus de canoagem estão integrados na segunda edição dos Campeonatos Europeus multidesportos, a decorrer em Munique até domingo. Há nove modalidades representadas, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou quatro medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze, por Fernando Pimenta, na canoagem.