Pimenta preserva energia no K1 500 metros

Fernando Pimenta falhou o apuramento direto para o K1 500 metros nos Europeus de canoagem, em Munique, numa prova em que o canoísta português poupou energia. Percebendo que não venceria a regata, dominada pelo húngaro Adam Varga, Pimenta travou o rtimo e terminou a eliminatória na quarta posição.

Segue, assim, para a meia-final da distância, em que foi medalhe de bronze nos Mundiais, que será disputada no sábado. O atleta português tem de gerir a sua participação nos Europeus com muito equilíbrio, uma vez que está inscrito em quatro provas.

No K1 1000 metros já está na final, depois de alcançar apuramento direto; terá de passar pelas meias-finais no K1 500m e no K2 1000 metros, em que compete com João Duarte. O canoísta de Ponte de Lima participa, ainda, no K1 5000 metros.