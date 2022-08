Lorene Bazolo termina em 14.º lugar e falha final dos 200m

A atleta portuguesa Lorène Bazolo falhou a final da prova dos 200 metros femininos dos Europeus multidesportos de Munique, Alemanha, ao ser quinta na segunda série das meias-finais.

Para poder marcar presença na final, a corredora portuguesa, recordista nacional com 22,64 segundos, teria de entrar nos dois primeiros lugares da sua meia-final ou conseguir figurar nos dois melhores tempos seguintes às apuradas.

Bazolo, que na eliminatória correu em 23,12, foi mais lenta nesta semifinal, que concluiu em 23,43, o que lhe conferiu um 14.º lugar global.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.