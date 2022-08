Fernando Pimenta na final de K1 500m

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se para a final da prova de K1 500 metros dos Europeus de Munique depois de vencer uma das meias-finais.

O português tinha falhado o apuramento direto na corrida da manhã (reservado ao vencedor da corrida), mas não deu hipótese na prova da tarde.

Estava obrigado a ficar nos três primeiros lugares, mas ganhou a corrida em 1.42,06 minutos.

De manhã, Fernando Pimenta ainda se qualificou diretamente para a final de K1 1000, mas vai ter de ir às meias-finais de K2 1000, em que faz parceria com João Duarte.

O campeão luso compete ainda em K1 5000, com final direta no sábado.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.