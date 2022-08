Bruno Coelho regressa ao Benfica

O futsalista Bruno Coelho está de regresso ao Benfica. Campeão da Europa e do Mundo assinou por duas épocas com o clube da Luz.

Bruno Coelho esteve dois anos fora, primeiro no ACCS (França) e depois no FF Napoli (Itália).

Em declarações à Btv, o ala referiu: “Tinha dito, quando saí, que era um 'até já'. Felizmente as coisas proporcionaram-se para poder voltar e estou feliz por regressar a casa, bem como a minha família. Espero ser uma boa solução para o Benfica".

O jogador acrescenta que sempre sentiu o carinho dos adeptos encarnados: "Vejo o futebol, as modalidades e os adeptos pediam-me para voltar, porque seria bom para o Benfica. Sempre tive essa esperança e é gratificante ser reconhecido pelo meu trabalho, por toda a minha entrega ao jogo. Espero continuar a fazê-lo para que as pessoas continuem a ter orgulho no meu trabalho".

Para a equipa de futsal, a equipa da Luz também já contratou o guarda-redes Léo Gugiel, o fixo Gonçalo Sobral e o ala Diego Nunes, para além do regresso de Lúcio Rocha.