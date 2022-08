Shao Jieni “triste” por falhar medalha nos pares femininos

A portuguesa Shao Jieni assumiu esta quarta-feira estar "triste" pelo facto de não ter conseguido uma medalha para Portugal no torneio de pares femininos dos Europeus de ténis de mesa, em Munique.

"Fiquei triste, pois quase ganhámos uma medalha. Queria muito uma medalha para Portugal. Já é a terceira vez que ficamos pelos quartos de final. É sempre quase...", lamentou, em declarações à Lusa.

A austríaca Sofia Polcanova juntou-se à romena Bernadette Szocz no par terceiro cabeça de série que se impôs às lusas por 3-0, com os parciais de 11-8, 11-6 e 11-9.

Este desafio dava acesso às meias-finais e, consequentemente, a garantia de pelo menos a medalha de bronze. "Queria muito ganhar, mas elas jogaram bem. São duas jogadoras muito fortes. No terceiro set foi pena, estávamos a frente. Esse set talvez pudesse mudar o jogo", sugeriu.

A dupla portuguesa liderou quase sempre, inclusivamente por 9-7, contudo acabou por permitir um parcial de 4-0, decisivo.

Shao Jieni continua agora a sua aventura a solo, que começou hoje com um triunfo por 4-0 sobre a britânica Charlotte Bardsley, pelos parciais de 11-5, 11-3, 11-5 e 11-6. Na ronda de 32 vai encontrar a ucraniana Ganna Gaponova.

"Vai ser um jogo de cada vez. Hoje à noite, vou ver vídeos com o meu treinador. Mas vou tentar jogar bem. Para ganhar, primeiro quero jogar bem", assumiu.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.