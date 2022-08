Lorene Bazolo falha acesso à final dos 100m

A portuguesa Lorène Bazolo cumpriu a prova dos 100 metros dos Europeus de atletismo de Munique em 10,42 segundos, falhando a qualificação para a final.

Na pista oito, Bazolo conseguiu o sexto lugar, aquém dos necessários dois primeiros ou dos dois melhores tempos restantes no computo das três séries.

A entrada na final fez-se em 11,28, na série de Lorène.

Nas eliminatórias, a portuguesa tinha feito 11,48 segundos.

Minutos antes, Carlos Nascimento tinha terminado a prestação nos 100 metros em 10,40 segundos, ficando igualmente bastante longe da prova decisiva.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.