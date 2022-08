James Elisor é reforço da equipa de basquetebol do Benfica

O extremo norte-americano James Ellisor está de volta a Portugal para reforçar a equipa de basquetebol do Benfica, com contrato válido até 2024, anunciou o clube campeão nacional no seu site oficial, esta terça-feira.

“Espero grandes feitos. Temos um bom núcleo, a maioria dos jogadores já cá estava na temporada passada, então tenho a certeza de que nos vamos sair bem. Estou ansioso para crescer com eles e continuar esta jornada”, disse o jogador aos canais de comunicação do clube.

James Ellisor, de 32 anos, que na última época esteve ao serviço dos espanhóis do Granada, regressa a Portugal onde já foi campeão pela UD Oliveirense (duas vezes) e Sporting. Durante o tempo em que esteve em Portugal, o norte-americano conquistou sete troféus.

"Uma das minhas qualidades é a liderança, e depois fazer o que eles precisem que eu faça, pontuar. Tenho muita experiência em Portugal, estou familiarizado com a Liga portuguesa e com os jogadores. Portanto, tudo o que eles precisarem que eu faça, espero poder fazer", adiantou.

O extremo norte-americano James Ellisor vai reencontrar no Benfica o treinador Norberto Alves, que orientou a UD Oliveirense na conquista do bicampeonato nacional em 2017/18 e 2018/19.

“Vai ser um ano emocionante. O Benfica foi campeão nacional na temporada passada. Espero repeti-lo nesta época e tentar levar isso adiante. Seja a conquistar títulos ou a crescer como equipa, tenho a certeza de que os adeptos vêm ver-nos. Eles vão gostar de nos ver", acrescentou.