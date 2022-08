Iúri Leitão e Diogo Narciso com quarto lugar no Madison

Os ciclistas portugueses Iúri Leitão e Diogo Narciso concluíram a prova de “madison” dos Europeus de Munique, na Alemanha, satisfeitos com o seu quarto lugar.

Iúri Leitão, que antes da prova não apontou a lugares nem ao que seria uma boa prestação, referiu no final que preferia "entrar com um pouco mais de modéstia, sem elevar demasiado as expetativas e manter os pés assentes no chão, sabendo das capacidades da equipa, mas não esquecendo o valor dos adversários, que trabalham igualmente para estar ao mais alto nível".

"Sei que temos uma seleção com muito menos experiência do que as outras. Estão aqui países com décadas de experiência, com ciclistas extremamente experientes, que fazem isto há 10/15 anos, e temos eu e o Diogo, que estamos aqui há três anos e estamos a começar a carreira na pista. Ele, um jovem de 22 anos, estar aqui a fazer uma performance deste nível é algo fora do normal", afirmou Iúri Leitão, que conquistou a medalha de ouro em scratch nestes europeus.

O corredor foi ainda mais longe: "Temos de estar muito felizes, orgulhosos do nosso trabalho, porque temos muito pouco tempo de história e temos vindo a melhorar as nossas condições, temos vindo a fazer por merecer por mais apoio, mais condições. Temos, sem dúvida, a seleção mais unida e com melhor espírito que há no mundo, e o melhor líder que podemos ter, o professor Gabriel".

Já Diogo Narciso reforçou que, pela seleção, "é dar sempre o melhor", salientando que "fazer quarto num madison deste nível, de um campeonato da Europa, é fantástico". "Agradecer ao Iúri pelos conselhos que me dá, por me ajudar a evoluir cada vez mais, muito devo a ele, porque me tem ajudado imenso. Foi sofrer, sofrer, sofrer, até conseguirmos arrancar três vezes para dar a volta e conseguirmos 20 pontos. Estes foram os meus primeiros europeus de elite e não podia sair mais satisfeito. Depois de um sexto lugar na corrida por pontos, agora um quarto lugar numa disciplina olímpica de madison, é simplesmente incrível", finalizou.

Portugal encerrou a participação nos Europeus de ciclismo de pista com o quarto lugar na prova de madison conseguida por Iúri Leitão e Diogo Narciso.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.